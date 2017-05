Deutschlandweite Testumgebung im Aufbau

Anzeige

Das Spitzencluster It‘s OWL in Ostwestfalen-Lippe startet mit dem Engineering Collaboration Lab (E-Co-Lab) eine überregionale Testumgebung, in der Unternehmen durchgängiges Engineering mit geringem Aufwand ausprobieren und Erfahrungen austauschen können. Das Projekt soll besonders kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) die Möglichkeit bieten, den Nutzen verschiedener Anwendungen für die eigene Entwicklungsarbeit zu testen und zu validieren. Als Engineering-Umgebung dient die 3D-Experience Plattform von Dassault Systèmes.

Mittelständische Unternehmen würden häufig vor den hohen Kosten einer Software-Engineering-Lösung zurückschrecken, weswegen keine durchgängige Produktentwicklung möglich sei, erklärt Dr. Roman Dumitrescu, Direktor am Fraunhofer-Institut IEM und Geschäftsführer von It‘s OWL. „Umfragen belegen, dass genau diese durchgängigen Werkzeugketten, in Verbindung mit einem sinnvollen methodischen Ansatz in der Industrie als Erfolgsrezept bereits erkannt, aber noch nicht umgesetzt werden“, so sein Credo. Ab Sommer 2017 soll das E-Co-Lab in Betrieb gehen.

T-Systems wird die Verfügbarkeit und Datensicherheit des Labs mithilfe seines IT-Infrastruktur-Angebots sicherstellen. Erste Testpartner sind bisher Miele, der Landmaschinen-Hersteller Claas sowie das Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Unternehmen, die Interesse am E-Co-Lab und am Erfahrungsaustausch haben, können sich bei Dr. Christian Tschirner, Fraunhofer IEM (Tel.: 05251-5465334, Mail: Christian.Tschirner@iem.fraunhofer.de ) melden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.selive.de

30. Mai 2017