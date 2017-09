Digitalisierung in der Praxis

Anzeige

Digitalisierung ist in aller Munde. Doch wie sieht es bei der Umsetzung aus? Wie gehen Unternehmen vor, um ihre bestehende Infrastruktur, Maschinen und Systeme zu digitalisieren? Mit welchen konkreten Geschäftszielen und Ergebnissen? Wer profitiert am meisten? Antworten auf diese Fragen will die Konferenz „Digitize or Die?“ geben, die vom 26. bis 28. September durch drei deutsche Städte tourt.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen echte Anwendungsbeispiele aus der Industrie. Verschiedene Unternehmen geben Einblicke in ihre eigene digitale Agenda. Teilnehmer der Konferenz sollen dabei unter anderem erfahren:

Wie man positive Geschäftsresultate in der Fertigung ermöglicht.

Wie man Potenziale erkennt, die OPEX-Kosten zu senken.

Wie man seine Produkte für neue Geschäftsmodelle vorbereitet.

Wie man digitale Transformationslösungen ohne finanzielles Risiko mit Hilfe innovativer Versicherungsmodelle implementiert.

Wie die digitale Transformation bei Marktführern aussieht.

Die Konferenz ist als Roadshow organisiert und macht erstmals am 26. September in Köln Halt. Es folgen Frankfurt a.M. am 27. September und Stuttgart am 28. September. “Digitize or Die?“ wird von dem IoT-Plattform- und Middleware-Anbieter Relayr organisiert. Anmeldungen sind unter www.relayr.io/digitize/#konferenz möglich. (bö)

