Feierlicher Spatenstich beim Spindeldoctor

Anzeige

Die Feier ist vorbei, die Arbeit kann beginnen. Mit diesem Satz ließe sich der feierliche Spatenstich zum Bau der neuen Halle E beim Naumburger „Spindeldoctor“ überschreiben. Mehr als 100 Besucher, darunter Kunden und Lieferanten des Dienstleisters, machten sich vor Ort ein Bild der Leistungsfähigkeit der Egin-Heinisch GmbH.

Regierungspräsident Dr. Walther Lübcke, Ludwig L. Jordan, der Präsident der IHK Kassel-Marburg, sowie der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kasseler Sparkasse, Jochen Johannik, hoben in ihren Ansprachen das nachhaltige Wachstum des Unternehmens hervor und gingen auf die große Bedeutung des mittelständischen Unternehmens für die Region im Nordhessischen ein.

Die neue 2200 m² große Halle E mitsamt Präzisionsteile-Fertigung in klimatisierter Umgebung sowie der Bereich „Motor City“ als Servicestation für Spindelmotoren und Antriebstechnik soll in spätestens zehn Monaten ihren Betrieb aufnehmen. In diesem Kontext wird auch ein Service-Center für Werkzeugmaschinen eingerichtet.

Wolfgang Heinisch als COO und damit Leiter des operativen Geschäfts des Spindeldoctors unterstrich noch einmal die partnerschaftliche Zusammenarbeit und das Vertrauen, das sein Unternehmen genießt. Dabei werde, so Heinisch, der Baubeginn mit einem Versprechen verbunden: „In unserer Arbeit spielen Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle. Dank unserer besonderen Qualität und Schnelligkeit setzen wir in einem schnell wachsenden Markt immer wieder neue Maßstäbe und werden dies auch in Zukunft tun.“

Der Spindeldoctor ist eine innovative Dienstleistung der Egin-Heinisch GmbH & Co., die sich auf die Lösung von Spindelproblemen spezialisiert hat. Jährlich werden weit über 2500 Spindeln überholt und repariert. Mehr als 4000 Tauschspindeln werden auf Lager gehalten. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

17. Juli 2017