Festo wächst solide

Anzeige

Festo hat im vergangenen Geschäftsjahr seinen Umsatz um 4 % auf rund 2,74 Mrd. Euro gesteigert. Nachdem das Geschäftsjahr insgesamt verhalten startete, kam es ab dem vierten Quartal zu einer deutlichen Belebung. In Deutschland betrug das Wachstum insgesamt 3 %, im Kernmarkt Europa 4 %. In den Regionen Asien und Amerikas drückten negative Währungseffekte auf das ansonsten positive Wachstum von 5 % in Asien (China: 7 %) und 7 % in Amerika (USA: 3 %).

Festo treibt die Digitalisierung in allen Unternehmens- und Geschäftsbereichen weiter voran. 2016 floss bereits ein Großteil der Investitionen in die Digitalisierung von Produkten, Werken, Kundenprozessen und in die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Die F+E-Quote betrug 8 %. Neu geschaffen wurde ein eigener Bereich Digital Business and Software Development.

5. Mai 2017