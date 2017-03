Fischer weiter auf Wachstumskurs

Anzeige

Ein Umsatzplus von 6,2 % auf 755 Mio. Euro (2015: 711 Mio. Euro) erzielte die Unternehmensgruppe Fischer aus Waldachtal im vorigen Geschäftsjahr. Währungsbereinigt beträgt der Zuwachs laut Angaben 58 Mio. Euro. 2016 wurden auf den Philippinen und in Indien weitere Gesellschaften gegründet, insgesamt sind es jetzt 46. Zur Jahresfrist waren weltweit rund 4600 Mitarbeiter beschäftigt, 103 davon sind Auszubildende und Studenten der Dualen Hochschule. Für das laufende Geschäftsjahr plant Fischer einen Umsatzanstieg wie 2016. Dabei soll erstmals die Marke von 800 Mio. Euro Umsatz überschritten werden. 2017 errichtet die Automotive-Sparte in China ein neues Werk, in Tschechien entsteht eine neue Produktionshalle.

