Forschungszentrum in Darmstadt

Das 2015 gegründete Center for Research in Security and Privacy (Crisp) in Darmstadt wird zu einem dauerhaften nationalen Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit. Das Zentrum wird Herausforderungen der Cybersicherheitsforschung in langfristigen, anwendungsorientierten Missionen bearbeiten. Beispielsweise soll erforscht werden, wie man kritische Infrastrukturen in Deutschland zuverlässig schützt und wie man IT-Systeme langfristig absichert, angesichts neuer Technologien wie Quantencomputern. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung und das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst haben die Unterstützung und Förderung des neuen Zentrums zugesagt. Am Crisp beteiligt sind die Fraunhofer-Gesellschaft, die Technische Universität Darmstadt und die Hochschule Darmstadt.

28. September 2017