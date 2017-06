Fraunhofer erfindet mehr denn je

Anzeige

Mit einem Forschungsvolumen von 2,1 Mrd. Euro im Jahr 2016 knüpft Fraunhofer an die Entwicklung der Vorjahre an.

Die Münchener Fraunhofer-Gesellschaft und ihre Institute sind weiter auf Wachstumskurs: 2016 bewegten die anwendungsorientierten Forscher ein Finanzvolumen von 2,1 Mrd. Euro. Knapp 1,9 Mrd. Euro entfallen auf die Vertragsforschung, das sind 44 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Über 70 % davon erwirtschaftet die Gesellschaft mit ihren 24 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch Auftragsforschung für die Wirtschaft sowie öffentlich finanzierte Forschungsprojekte. 798 Erfindungen gingen 2016 auf deren Konto, was den Angaben zufolge der größten Zahl an neuen Erfindungen in einem Jahr entspricht. Davon wurden 608 als Patentanmeldungen bei den Patentämtern eingereicht. Das sind im Schnitt mehr als zwei Patentanmeldungen pro Arbeitstag.

22. Juni 2017