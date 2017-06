Gefa Bank mit solidem Ergebnis

Anzeige

Die Gefa Bank hat im Geschäftsjahr 2016 ein solides Ergebnis erzielt: Das Neugeschäft mit Absatz- und Objektfinanzierungen übertraf mit 2444 Mio. Euro das hohe Vorjahresniveau. Es teilt sich auf in 1241 Mio. Euro für das Leasing- und Mietkaufgeschäft und 1203 Mio. Euro für das Kreditgeschäft. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg auf 105 Mio. Euro.

Traditionell hat die Gefa ihren Schwerpunkt im Marktsegment Transport, das 2016 einen Anteil am Neugeschäft von 61 % erreichte. Die Position als führender herstellerunabhängiger Anbieter von Finanzierungen und ergänzenden Services rund ums Nutzfahrzeug konnte weiter gefestigt werden. Im Segment Industriegüter konnte die Gefa das Neugeschäft um mehr als 15 % steigern und Marktanteile gewinnen. Der Anteil des Segments am Neugeschäft der Bank stieg auf mehr als 26 %. Das Geschäftsfeld High-Tech erzielte mit Finanzierungen für Informationstechnologie, Bürokommunikation und Medizintechnik ein Neugeschäft auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Der Anteil dieses Segments am gesamten Neugeschäft liegt damit bei 13 %.

26. Juni 2017