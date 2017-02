Anzeige

Grob kauft italienischen Maschinen- und Anlagenbauer für Elektromotoren. Die Mindelheimer verstärken damit ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der Elektromobilität.

Ende Januar 2017 hat der Mindelheimer Maschinenbauer Grob 100 % der Anteile von DMG meccanica übernommen. Die Bayern wollen damit ihre seit mehreren Jahren im Aufbau befindlichen Kompetenzen und Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität erheblich verstärken. Mit den Technologien von DMG meccanica in Turin und den in Mindelheim neu entwickelten Verfahren, ist es für Grob nun möglich, alle wesentlichen Herstellungsprozesse und -verfahren der Elektroantriebe für die Automobilindustrie und deren Zulieferer weltweit anzubieten und in naher Zukunft auch für die Serienfertigung zu liefern.

DMG meccanica ist spezialisiert auf Maschinen und Anlagen für die Produktion von Statoren für Elektromotoren, Alternatoren und Generatoren. Das Technologie-Know-how basiert auf dem bewährten Wicklungsverfahren der Einzugstechnologie und dem Nadelwickeln. Die Maschinen und Anlagen der Italiener gehen zum Großteil direkt in die Automobilindustrie. Neue Verfahren, speziell für die Serienherstellung von Statoren der Elektromotoren in Elektrofahrzeugen entwickelt und testet Grob in seiner eigenen Entwicklungsabteilung.

Die zukünftige Zusammenarbeit sei damit für beide Unternehmen eine Win-Win-Situation, teilen die Bayern mit: Die Mindelheimer sichern sich weiteres Know-how im Bereich der Elektromobilität und DMG meccanica hat mit Grob einen starken Partner mit globaler Ausrichtung für die Serienproduktion. Weitere Investitionen zum Ausbau dieser Technologien sind an beiden Standorten geplant.

DMG meccanica wurde 1992 aus einem Spin-off eines der führenden italienischen Anbieter von Wickelmaschinen für Elektromotoren gegründet. 2016 erzielte das Unternehmen mit vierzig Mitarbeitern eine Gesamtleistung von 10 Mio. Euro. Zu ihrem Kundenportfolio gehören viele namhafte Hersteller von Elektromotoren und Lieferanten der Automobilindustrie. DMG meccanica ist besonders stark im wichtigen E-Mobility-Markt China vertreten. Die beiden Eigentümer Mauro Marzolla und Marco Debilio bleiben dem Unternehmen auch in Zukunft erhalten und werden es als Geschäftsführer weiterführen. Das Unternehmen bleibt innerhalb der Grob-Gruppe als eigenständige Gesellschaft bestehen.

Mit der Übernahme von DMG meccanica unterstreicht Grob im Wandel der Antriebstechnik den Anspruch führender und zuverlässiger Partner der Automobilindustrie zu sein.

16. Februar 2017