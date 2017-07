Größere Fläche bietet neue Möglichkeiten

Anzeige

Am 30. Juni 2017 war Anmeldeschluss für die AMB 2018. Für das Projektteam heißt es jetzt, die eingegangenen Anmeldungen zu prüfen und Platzierungsvorschläge für die Standflächen zu erarbeiten. „Die AMB hat in den letzten Jahren sämtliche Kapazitäten unseres Messegeländes ausgereizt und nicht alle Ausstellerwünsche konnten berücksichtigt werden“, sagt Ulrich Kromer von Baerle, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. Mit der neuen Paul Horn Halle (Halle 10) stehen 15 000 Bruttoquadratmeter mehr zur Verfügung. „Damit werden wir der Nachfrage auf Seiten der Aussteller gerecht und steigern die Attraktivität für unsere Besucher durch noch mehr Produkte und Innovationen.“ Darüber hinaus ermöglicht der Flächenzuwachs eine optimierte Verteilung der bestehenden Ausstellungsbereiche. Die AMB 2018 wird thematisch neu gegliedert: Im L-Bank Forum (Halle 1) und Halle 3 finden sich Bearbeitungswerkzeuge und Spannzeuge. In Halle 4 und der Oskar Lapp Halle (Halle 6) liegt der Schwerpunkt auf Drehmaschinen und -automaten. Halle 5 zeigt Schleif- und Werkzeugschleifmaschinen und alles was dazu gehört. Die Alfred Kärcher Halle (Halle 8) stellt die Neuerungen bei Säge- und Trennschleifmaschinen, Oberflächentechnik, Markiersysteme, Härte-, Erwärmungsmaschinen, Schmierung und Kühlung sowie Sicherheits- und Umwelttechnik vor. Die Hallen 7, 9 und die neue Paul Horn Halle (Halle 10) runden das Programm mit Fräsmaschinen, abtragenden Werkzeugmaschinen, Messtechnik und Qualitätssicherung sowie flexiblen Fertigungssystemen, Bearbeitungszentren und Verzahn- sowie Bohrmaschinen ab.

Unternehmen, die sich zum Stichtag 30. Juni 2017 angemeldet haben, erhalten ab Herbst 2017 erste Platzierungsvorschläge. Auf der Website der AMB 2018 informiert ein Film ausführlich über die neue Geländebelegung und welche Themen sich in welcher Halle präsentieren werden.

Erstmals zur AMB 2018 findet der „Digital Way“ statt, der sich der zunehmenden Digitalisierung in der Produktion widmet. „Das neue Konzept besteht aus Kongress, Begleitausstellung und Showcases. Besucher können hier echte Anwendungsbeispiele und Best-Practices live erleben. Die Planungen dazu laufen auf Hochtouren und im Jahresverlauf werden wir mit konkreten Angeboten für die Beteiligung an der begleitenden Ausstellung und der Konferenz an den Start gehen“, erläutert Gunnar Mey, Abteilungsleiter Industrie bei der Messe Stuttgart.

6. Juli 2017