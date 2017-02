Anzeige

Die Harting Technologiegruppe in Espelkamp konnte den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/16 (30. September) um 3,4 % auf 586 Mio. Euro steigern. Somit erreichte der Gesamtumsatz ein neues Höchstniveau. „Es war ein herausforderndes Jahr. Da wir ausschließlich organisch gewachsen sind, ist der gesamte Harting Vorstand mit dem Plus zufrieden“, sagte Vorstandsvorsitzender Philip Harting. Die geschäftliche Entwicklung verlief in den verschiedenen Regionen unterschiedlich. In Europa ohne Deutschland und dem Nahen Osten (EMEA) stieg der Umsatz um hervorragende 9,8 % auf 201 Mio. Euro. Hier sorgten vor allem Aufträge aus Südeuropa und Russland für den Umsatzsprung. In den übrigen Regionen blieben die Umsätze in Summe auf Vorjahresniveau. So in der Region Americas.

20. Februar 2017