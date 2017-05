Igus steigert Umsatz um 7,4 %

Anzeige

Von gedruckten Kunststoff-Zahnrädern mit überragender Lebensdauer bis zur bionisch-inspirierten Zugentlastung für Leitungen zeigte Igus auf der Hannover Messe 166 Neuheiten für die Bewegung. Noch nie wurden so viele „Motion Plastics“ in bewegten Anwendungen eingesetzt wie heute. 2016 hat Igus allein 1,2 Mrd. Kunststoffteile in Köln produziert und in die ganze Welt exportiert. Hinzu kommen Leitungen, Antriebstechnik, Zubehör oder Dienstleistungen wie Konfektionierung. Im vergangenen Jahr wuchs der Konzernumsatz um 7,4 % auf 592 Mio. Euro. Die Mitarbeiterzahl wuchs im gleichen Zeitraum weltweit auf 3180. „Auch 2017 nehmen wir uns Wachstum vor und planen den Baubeginn eines neuen Fabrikgebäudes noch in diesem Jahr“, so Geschäftsführer Frank Blase. Auf 22 000 m² entstehen in Köln Porz-Lind neue Flächen für Produktion, Lagerhaltung und Büros. (ub)

5. Mai 2017