Intralogistik-Auszeichnung sucht ab sofort Bewerber

Anbieter von innovativen Produkten und Systemlösungen können sich erneut für den Ifoy Award bewerben. Die Anmeldephase läuft noch bis Ende Oktober.

Beim International Intralogistics and Forklift Truck of the Year (Ifoy) Award werden wieder die besten Intralogistikprodukte und Systemlösungen des Jahres gesucht. Eine unabhängige Jury aus internationalen Fachjournalisten vergibt neben den bisherigen Titeln dieses Mal die neuen Auszeichnungen „Intralogistics Software of the Year“ und „Intralogistics Robot of the Year“. Hierfür treten künftig Apps und Softwarelösungen beziehungsweise Roboter oder robotergestützte Lösungen für intralogistische Anwendungen gegeneinander an. Zum ersten Mal verkündet die Jury auch herausragende Produkte und Lösungen im Bereich „Krane und Hebezeuge“.

Weitere Neuerungen gibt es unter anderem durch die Kategorie „Integrated Warehouse Solution“, wo im Gegensatz zu Fahrzeugen die Planungs- und Umsetzungskompetenz bei Lagerkonzepten im Fokus steht. Die Kategorie „Special Vehicle“ ist zum anderen um „Heavy Load Forklifts“ erweitert worden. Neben dem Sonderfahrzeugbau kann man dort auch Containerstapler, Mitnehmstapler oder Schwerlaststapler über acht Tonnen Tragkraft melden.

Interessierte können ihre Innovationen noch bis zum 30. Oktober unter dem Bewerbungsportal www.ifoy.org ins Rennen schicken. Verkündet werden die Gewinner dann am 23. April 2018 bei der Eröffnungsfeier der Weltleitmesse der Intralogistik Cemat in Hannover. Ziel des jährlichen Awards ist es, die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft der Intralogistik zu dokumentieren sowie das Image der Branche zu fördern.

13. September 2017