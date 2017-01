Anzeige

Bremssysteme | Knorr-Bremse erzielte 2016 einen Umsatz von 5,49 Mrd. Euro, wobei erstmals nach der neuen Bilanzrichtlinie (BilRUG) gerechnet wurde (Vorjahr 5,83 Mrd.). Die Rückgänge um 5,8 % gegenüber Rekordjahr 2015 wurden „aufgrund des schwierigeren Marktumfelds“ erwartet. Dennoch sieht sich die Geschäftsleitung durch Investitionen gerüstet, um zu wachsen. Dazu gehören ein neues Entwicklungszentrum am Standort München und sieben strategische Zukäufe, die zum größten Teil bereits abgeschlossen seien. Das hinzugewonnene Umsatzvolumen wird nach den Closings bei rund 1 Mrd. Euro jährlich liegen, heißt es.

So wurden im Rail-Bereich der Reibmaterialhersteller TMD Friction und die Restanteile am Joint Venture ICER Rail übernommen. Ende 2016 kündigte Knorr-Bremse den Erwerb des Geschäftsfelds Electrical Systems (Vossloh Kiepe) an. Im Truck-Bereich wurden die GT Group und von Bosch das Getriebekomponentengeschäft für On-Highway-Nutzfahrzeuge TRS übernommen. Mit der Akquisition von Tedrive ist Knorr-Bremse in das Geschäftsfeld Lenkung eingestiegen. Seit September läuft ein Übernahmeangebot für den schwedischen Zulieferer Haldex.

30. Januar 2017