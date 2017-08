Körber beteiligt sich an Big Rep

Anzeige

Der Technologiekonzern Körber beteiligt sich an dem Start-up Big Rep. Damit unterstreicht der Konzern das große Potenzial der additiven Fertigung für die Industrie.

Das Berliner Technologie-Start-up produziert großformatige 3D-Drucker für die additive Fertigung. Neben klassischen Anwendungsgebieten in der Industrie für unter anderem die Ersatzteilfertigung, können die Drucker dank ihrer Größe auch Möbel oder Designobjekte aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff drucken. Hauptsitz des 2014 gegründeten Unternehmens ist in Berlin-Kreuzberg. Hier arbeitet ein interdisziplinäres Team mit Experten aus 14 verschiedenen Nationen an der Zukunft des „Additiven Manufacturing“. „Big Rep hat sich in den vergangenen drei Jahren zu einem wettbewerbsstarken, stetig wachsendem Unternehmen mit über 70 Mitarbeitern und Niederlassungen in den USA und in Asien entwickelt“, sagt Michael Horn, Mitglied des Konzernvorstands von Körber. „Über unsere Beteiligung als Minderheitsgesellschafter bei Big Rep wollen wir, neben unserem bereits vorhandenen Know-how durch das Joint Venture mit der IRPD, die Möglichkeiten der additiven Fertigung noch intensiver ausloten und innerhalb unserer Geschäftsfelder für weitere Kundenanwendungen nutzen.“

„Durch die Beteiligung können wir erneut in die Weiterentwicklung unserer Produkte, den Ausbau unseres globalen Footprints sowie in unseren Vertrieb investieren“, berichtet René Gurka, CEO von Big Rep. Innerhalb der Konzern-Struktur wird das Start-up Teil des Geschäftsfelds Unternehmensbeteiligungen.

18. August 2017