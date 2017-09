Kooperation für Ladeinfrastruktur

Anzeige

Siemens und der Multitechnik-Dienstleister Spie kooperieren, um eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu schaffen. Ziel ist es, Komplettpakete im Sinne des Kunden anzubieten – von der Beratung über die Aufstellung bis zum Betrieb von Ladesäulen, unabhängig vom verwendeten IT-Verwaltungssystem. Mit über 200 Niederlassungen in Deutschland sei der Dienstleister der ideale Partner, um das Portfolio an DC-Schnellladesystemen von Siemens in Systemlösungen zu integrieren, installieren, in Betrieb zu nehmen und technisch zu betreiben, heißt es.

Erste Ergebnisse der Partnerschaft wurden an der Siemens-Niederlassung in Frankfurt gezeigt: Dort können Mitarbeiter, Kunden und Besucher ihr Fahrzeug in kurzer Zeit an einem 50 kW Compact Power Charger wieder aufladen. Hierbei stehen die gängigen Ladestandards CCS, CHAdeMO und Typ 2 zur Verfügung. Spie hat die baulichen Maßnahmen und die Inbetriebnahme durchgeführt.

26. September 2017