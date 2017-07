Künstliche Intelligenz kann Unternehmensgewinne um 38 % erhöhen

Anzeige

Mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) können Unternehmen ihre Gewinne bis 2035 um rund 38 % steigern, so das Ergebnis einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens Accenture. Laut der Studie könnten die IT- und Kommunikationsbranche, die produzierende Industrie und der Finanzdienstleistungssektor am stärksten von KI profitieren: Bis 2035 hätte die Bruttowertschöpfung der Branchen ein Wachstumspotenzial zwischen 4,8 % und 4,3 % jährlich. Somit könnten die drei Wirtschaftsbereiche eine zusätzliche Bruttowertschöpfung von gesamt 5,38 Billionen Euro erzielen. Für die 16 untersuchten Branchen in zwölf Industrieländern, darunter Deutschland, wird ein potenzieller Wachstumsschub in Höhe von 12,5 Billionen Euro durch KI, gemessen an der Bruttowertschöpfung, prognostiziert.

Die aktuelle Publikation knüpft an die Ergebnisse der im Jahr 2016 veröffentlichten Studie „Why Artificial Intelligence is the Future of Growth“ an. Diese Studie hat das Potenzial für zusätzliches Wirtschaftswachstum und höhere Produktivität durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz untersucht. Kernergebnisse für Deutschland waren: Das jährliche Wirtschaftswachstum, gemessen an der Bruttowertschöpfung, könnte sich hierzulande bis 2035 von heute 1,9 auf 3 %, also um mehr als die Hälfte, steigern. Das entspricht einer zusätzlichen Bruttowertschöpfung von einer Billion Euro für den gesamten Zeitraum. Außerdem würde die Produktivität der Beschäftigten um 29 % steigen, da viele Arbeitsabläufe effizienter gestaltet wären und Mitarbeiter sich stärker auf Aufgaben mit einer hohen Wertschöpfung konzentrieren könnten.

25. Juli 2017