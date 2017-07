Länderkooperation treibt Digitalisierung voran

Anzeige

Die Industrie-4.0-Initiativen aus Deutschland (Plattform Industrie 4.0), Frankreich (Alliance Industrie du Futur) und Italien (Piano Industria 4.0) haben sich in einer trilateralen Kooperation zusammengeschlossen, um die Digitalisierungsprozesse in den industriellen Sektoren voranzubringen. Experten aus Industrie, Wissenschaft und der Politik aus den drei EU-Ländern arbeiten mit einem gemeinsam Aktionsplan an den Kernthemen Standardisierung, Aufzeigen von Praxisbeispielen aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Unterstützung der Politik. Der Zusammenschluss sei der nächste logische Schritt gewesen, um bei Industrie 4.0 an der Spitze zu bleiben, erklärt Bernd Leukert, Vorstandsmitglied von SAP und Vorsitzender des Lenkungsausschusses der Plattform Industrie 4.0.

11. Juli 2017