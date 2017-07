Lapp eröffnet neue Zentrale in Stuttgart

Anzeige

Mit ihrer neuen Europazentrale möchte die Stuttgarter Lapp Gruppe das Tor zur Zukunft öffnen. Am Firmenhauptsitz in Stuttgart-Vaihingen hat das Traditionsunternehmen ein Gebäude errichtet, das mit seinem Bürokonzept Maßstäbe setzt. Die neue Arbeitswelt ist geprägt vom Open Space-Konzept: Statt räumlich getrennt mit abgeschlossenen Büros und oft auch mit Zugangsbeschränkungen, ist in der neuen Europazentrale alles offen. Offen für mehr Kommunikation, Kollaboration und Kreativität. Das kommt dem Wunsch nach kollaborativem und mobilem Arbeiten entgegen. Dazu wurden an vielen Stellen Team-Zonen, Think-Tanks, Lounges und Projektzonen integriert. Und wer will, kann sogar im Erdgeschoss an der Espressobar oder auf der Dachterrasse arbeiten. „Unsere Kunden profitieren von der neuen Offenheit, die das moderne Gebäude erst ermöglicht“, sagt Dr. Matthias Kirchherr, Chief Sales Officer der U.I. Lapp GmbH.

Die Europazentrale ist nur der Startschuss für die neue Arbeitswelt, weitere Bürogebäude der Lapp Gruppe in anderen Ländern sollen das Konzept nach und nach übernehmen. Für Partner und Kunden, die persönlich zu einem Meeting nach Stuttgart kommen, hält die Europazentrale ein weiteres Highlight bereit: eine Ausstellung zur Geschichte des innovativen Familienunternehmens mit vielen aktuellen Produkten und Lösungen.

Die neue Europazentrale von Lapp wurde am 22. Juni mit rund 500 geladenen Gästen im Rahmen eines Kundentags eröffnet. Für die Kunden hat Lapp ein Programm aus informativen Vorträgen angesehener Experten und interessanten Erlebnissen zusammengestellt. Ein Highlight war eine Keynote des TV-Moderators Ranga Yogeshwar.

12. Juli 2017