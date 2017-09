Lapp Panamá wird Vertriebsgesellschaft

Anzeige

Lapp hat seinen Standort in Panamá ausgebaut. Das seit 2011 bestehende Büro ist jetzt eine vollständige Vertriebsgesellschaft.

Zur Eröffnung des neuen Vertriebszentrums Anfang Juni, zu dem nun auch ein eigenes Lager gehört, sagte Matthias Lapp, CEO der U.I. Lapp GmbH: „Wir sind überall auf der Welt für unsere Kunden da, und sie schätzen unsere kurzen Reaktions- und Lieferzeiten und unser tiefes Verständnis ihrer Märkte und Branchen.“ Mit der Aufwertung des Standorts würden sich ab sofort die Lieferzeiten erheblich verkürzen – „statt mehrerer Wochen, die eine Lieferung aus Europa unterwegs ist, geht es jetzt um Tage“, sagte Matthias Lapp. Allein das Lager hat eine Fläche von 1300 m².

Das Distributionscenter in der Zollfreihandelszone „Panamá Pacífico schlägt die Brücke zwischen der Vertriebsgesellschaft und Produktionsstätte im Süden in Brasilien und der im Norden in Mexiko. Derzeit betreut das Team von Lapp Panamá Handelspartner und Kunden in Zentralamerika und der Karibik. Die Kunden kommen vor allem aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, darunter Zuckermühlen, Bier- und Fleischerzeuger sowie Produzenten von Biomasse zur Energiegewinnung. Mit der Erweiterung macht das Lapp-Team einen großen Schritt zu mehr Eigenständigkeit. Bereits seit 2011 war der Stuttgarter Kabelspezialist in Panamá mit einem Büro zur produkttechnischen Unterstützung seiner Handelspartner präsent.

