Lernende Systeme heben die Digitalisierung auf ein neues Niveau

Industrie 4.0 prägt derzeit die aktuellen Entwicklungen in der Wirtschaft. Gleichzeitig kündigt sich für Deutschland schon das nächste Zukunftsthema an: Lernende Systeme und künstliche Intelligenz (KI). Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wird das Thema strukturell ausbauen und insbesondere die Zusammenarbeit von Forschung und Wirtschaft fördern. Dazu startet das BMBF mit dem Zukunftsprojekt „Lernende Systeme“ neben der bestehenden Plattform Industrie 4.0 eine zweite Plattform. „Die Zeit ist reif, dass Deutschland mehr aus dem Thema Künstliche Intelligenz macht“, so Bundesforschungsministerin Johanna Wanka. „Wir haben mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz das weltweit umsatzstärkste Forschungsinstitut zu dem Thema aufgebaut.“ Man müsse bei der KI jetzt in neuen Kategorien denken und wie bei Industrie 4.0 von weitreichenden Veränderungen ausgehen.

26. September 2017