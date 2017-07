Mapal wächst um sechs Prozent

Anzeige

Der Wachstumstrend der vergangenen Jahre setzt sich bei Mapal fort. Der konsolidierte Gruppenumsatz des Präzisionswerkzeugherstellers stieg 2016 um über 6 % auf 575 Mio. Euro.

„Mit dem Ergebnis des Jahres 2016 sind wir sehr zufrieden“, betont Dr. Dieter Kress, Geschäftsführender Gesellschafter der Mapal Dr. Kress KG. „Es zeigt, dass wir mit unseren Projekten und der Ausrichtung des Unternehmens auf dem richtigen Weg sind.“ Mit dem Umsatz ist auch die Zahl der Mitarbeiter weltweit um 4 % von 4800 auf knapp 5000 gestiegen. In Deutschland sind inzwischen rund 3400 Menschen für die Mapal-Gruppe tätig. „Wir gehen davon aus, dass sich der Trend fortsetzen wird“, kündigt Dr. Dieter Kress an.

Open-Cloud-Plattform c-Com

Unter anderem mit der Open-Cloud-Plattform c-Com stellen die Aalener die Weichen für die Zukunft. „Wir werden unseren Kunden noch in diesem Jahr unter anderem ein umfassendes, digitales Toolmanagement auf Basis von c-Com anbieten können“, kündigt Dr. Jochen Kress, Mitglied der Mapal Geschäftsleitung, an.

Der Werkzeugspezialist hat Mitte des Jahres die c-Com GmbH gegründet. Damit agiert das Start-up als eigenes Unternehmen innerhalb der Firmengruppe. Mapal ist damit ein Kunde beziehungsweise Lieferant der c-Com GmbH wie andere Unternehmen auch. Giari Fiorucci hat gemeinsam mit Jochen Kress die Geschäftsführung der GmbH übernommen, die in eigene Räumlichkeiten außerhalb des Mapal-Geländes umgezogen ist.

Inzwischen sind weitere Werkzeughersteller auf der Plattform präsent oder werden dies bald sein. Projekte mit Bass und Emuge-Franken sind in Vorbereitung. Seit Juni 2017 werden Werkzeugdaten des Schweizer Werkzeugherstellers Schnyder und der Italienischen Firma Vergnano im Rahmen eines Toolmanagement-Projekts bei einem namhaften TIER1-Hersteller auf c-Com gepflegt und geteilt. Andere Werkzeughersteller werden bis zur EMO 2017 auf der Plattform sein. Weitere Pilotprojekte, beispielsweise im Bereich der Luftfahrtindustrie, laufen laut den Aalenern erfolgreich. Ein Beispiel dafür ist die Kooperation mit Lübbering, Marktführer bei der Produktion von Bohrvorschubeinheiten. Vielversprechend sei zudem die Kollaboration mit der neuen Siemens IoT-Cloudlösung MindSphere zum Austausch von Maschinen- und Werkzeugdaten.

Auch die Entwicklung der Plattform geht weiter. So werden zum Launch vier web-basierte Module vorgestellt: „Tool Dashboard“, „Dynamic Order Optimizer“, „Reconditioning Management“ und „Machine Run-Off“. Parallel dazu werden verschiedene native iOS Applikationen präsentiert, wie beispielsweise „Tool Manager“, „Tool Trial“ oder „Data Care“, die ein mobiles Handling von Daten und Unterlagen in Echtzeit ermöglichen werden.

Investitionen

Neben den Investitionen in Forschung und Entwicklung setzt Mapal in diesem Jahr mehrere Bauvorhaben an internationalen Standorten um. Dazu erläutert Jochen Kress: „Wir investieren in diesem Jahr verstärkt in unsere Infrastruktur in den USA, in China und Mexiko.“ Darüber hinaus haben die Aalener die Mehrheit an Adico, einem südkoreanischen Hersteller von PKD und PcBN, übernommen. Die Anteile an der Becker Diamantwerkzeuge GmbH hingegen wurden an die Ceratizit-Gruppe verkauft.

4. Juli 2017