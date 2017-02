Anzeige

Am 8. März 2017 veranstalten die produktionstechnischen Institute im Fraunhofer-Verbund Produktion den Kongress „Ressourceneffiziente Produktion“, der zum fünften Mal im Rahmen des Leipziger Messeverbunds Intec und Z stattfindet. Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren unter dem Motto „Mehrwert digitale Fabrik“ im Congress Center Leipzig (CCL) darüber, wie die Digitalisierung helfen kann, Ressourcen einzusparen und gleichzeitig die Produktivität der Industrie zu steigern. Dabei schildern sie in ihren Vorträgen, wo es im Produktionsalltag Optimierungspotenziale sowie Stellschrauben für mehr Effizienz gibt. Eröffnungsredner ist Fraunhofer-Präsident Prof. Reimund Neugebauer mit seinem Vortrag „More from less – Herausforderungen und Treiber zukünftiger Produktionstechnik“. Neben zahlreichen Praxisbeispielen zum Thema Ressourceneffizienz im Produkt und im Prozess steht eine Vielzahl wissenschaftlicher Vorträge auf dem Programm. Die Kongressbesucher können sich auf den Messen Intec oder Z direkt über die entsprechenden Anwendungen informieren.

1. Februar 2017