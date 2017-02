Anzeige

Der Automobilkonzern Mercedes-Benz geht den nächsten Schritt in der Umsetzung seiner Elektro-Offensive: Das Mercedes-Benz-Werk Sindelfingen bei Stuttgart wird künftig Elektrofahrzeuge der neuen Produktmarke EQ produzieren. „Das Werk ist ein wichtiger Bestandteil in der Elektro-Offensive von Mercedes-Benz Cars und wird zum Kompetenzzentrum für Elektrofahrzeuge der Ober- und Luxusklasse weiterentwickelt“, so Markus Schäfer, Mitglied des Bereichsvorstands Mercedes-Benz Cars, Produktion und Supply Chain Management. Die Elektrofahrzeuge werden laut dem Unternehmen auf einer eigens für batterieelektrische Modelle entwickelten Architektur basieren, die skalierbar und modellübergreifend einsetzbar sein soll.

13. Februar 2017