Die Erfolgsgeschichte von Mink Bürsten geht weiter: Dieser Tage hat der Weltmarktführer für technische Bürsten im Bereich Bündelbeborstung in Göppingen mit den Bauarbeiten für ein neues Produktionsgebäude begonnen. Werk 4 soll laut Angaben im Oktober fertig sein und mit einer Höhe von 14 m das höchste Gebäude im Gewerbegebiet werden. Zwei Produktionsebenen bieten dann eine Gesamtfläche von 5500 m². Mink Bürsten investiert in den Neubau 4,3 Mio. Euro. 65 Mitarbeiter sollen dort arbeiten, wobei 25 dieser Arbeitsplätze neu entstehen werden.

Die Entscheidung für den Neubau geht einher mit der rasanten Entwicklung des Göppinger Unternehmens: Der anhaltend große Erfolg erforderte es, dass nur drei Jahre nach dem Bau des neuen Verwaltungs-Campus und der Erweiterung von Werk 3 ein weiteres Gebäude nötig wird. Für Peter Zimmermann, den geschäftsführenden Gesellschafter, ist der Ausbau der Produktionskapazitäten „ein klares Bekenntnis“ zum Standort Göppingen und somit auch zu Deutschland. Zimmermann lobte die „zügige und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Stadt Göppingen“ während der Planungs- und Genehmigungsphase. Bereits bei der Planung sei auf die Verwendung erneuerbarer Energien sowie eine vollständige Dachbegrünung größten Wert gelegt worden, betont er.

Die August Mink KG produziert hochwertige Bürsten zur Oberflächenbearbeitung, zum Abdichten, Transportieren und Breitstrecken, aber auch als Designelement. Am Firmensitz und einzigen Produktionsstandort in Göppingen-Jebenhausen befindet sich eine der größten technischen Bürstenfabriken der Welt: Aus einem Sortiment von über 22 0000 Faserlösungen werden jährlich über 6 Mio. Stück und zusätzlich 9 Mio. m Leistenbürsten gefertigt und weltweit an mehr als 15 000 Kunden geliefert. Um weitere innovative Lösungen voranzutreiben, investiert Mink Bürsten 8,5 % des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Das 1845 gegründete Familienunternehmen beschäftigt heute rund 400 Mitarbeiter. Der Internet-Auftritt bietet einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in die Welt von Mink Bürsten. Nach Anwendungs-, Branchen- und Produktbereichen geordnet, kann nicht nur das Standardprogramm erkundet werden, sondern viele Anwendungsbilder und Anreize bestaunt werden. (dk)

8. Februar 2017