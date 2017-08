Neues Netzwerk für Energieeffizienz

Anzeige

Der Anlagenbau- und Energieexperte Engie Energielösungen mit Sitz in Berlin und die Gesellschaft für Stromwirtschaft eG (GfSt) aus Mülheim an der Ruhr beabsichtigen, ein bundesweites Energieeffizienz-Netzwerk zu gründen. Ziel der Netzwerkträger ist es, produzierenden Unternehmen einen fundierten fachlichen Austausch entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Energie und Medien zu bieten. Die Netzwerkteilnehmer sollen sich gegenseitig dabei unterstützen, schlummernde Effizienzpotenziale zu identifizieren und nutzbar zu machen. Wer bereits Effizienzmaßnahmen umgesetzt hat, dem werden durch den branchenübergreifenden Dialog neue Ansätze aufgezeigt, heißt es. Das Energieeffizienz-Netzwerk Engie-GfSt richtet sich an Energiebeauftragte von produzierenden Unternehmen aller Branchen in Deutschland.

30. August 2017