Damit Besucher nichts verpassen, wird sie ein Online-Guide zu den großen Innovationen führen – über deren Auswahl eine hochkarätige Jury entscheidet.

Wer zur Hannover Messe kommt, kann sich unmöglich über alle wichtigen Innovationen informieren. Zu groß ist die Innovationsdichte in jeder Branche, besonders im Zulieferbereich. Die Industrial Supply geht deshalb neue Wege: Unter dem Namen Highlights@Industrial Supply führt ein Online-Guide Fachbesucher zu herausragenden Lösungen in den Hallen 4 bis 6. Was ein solches Highlight ist, entscheidet eine unabhängige Jury.

Wie hoch ist der technologische Innovationsgrad einer Lösung? Wie wirtschaftlich ist sie in der industriellen Anwendung? Und wie steht es um ihre Umweltverträglichkeit und Gesellschaftsrelevanz? Das sind die Fragen, anhand derer eine hochkarätig besetzte Fachjury die Einreichungen der Zulieferunternehmen bewertet, teilt die Veranstalterin Deutsche Messe AG mit. Die Zulieferlösungen mit den besten Antworten finden sich dann zur Messe inklusive Produktbeschreibung und Hallenstandort im Online-Guide wieder.

„Mit den Highlights@Industrial Supply schaffen wir ein attraktives Angebot für Fachbesucher, die in Hannover auf der Suche nach aktuellen Trends und Inspiration sind“, sagt Olaf Daebler, zuständig für die Industrial Supply. „Der Bereich Zulieferung, in den jetzt erstmals auch die Oberflächentechnik integriert wird, zeichnet sich in Hannover durch große Vielfalt aus. Das bietet optimale Vergleichsmöglichkeiten, verlangt von uns aber auch Formate, um eine möglichst gute Orientierung zu gewährleisten.“

13. Februar 2017