Otto Bock veräußert Kunststoffsparte

Die Otto Bock Holding verkauft ihr Kunststoffgeschäft an die Unternehmensgruppe Conzzeta. Die Schweizer gehen damit einen weiteren Schritt in Richtung Internationalisierung, Otto Bock will sich stärker auf den Medtech-Sektor fokussieren.

Mit Conzzetta erhalte die Kunststoff-Sparte einen Eigentümer, der das PUR-Geschäft weltweit ausbauen wolle, heißt es dazu in einer Mitteilung von Otto Bock. Conzzetas Geschäftsbereich FoamPartner sei in diesem Segment einer der führenden Anbieter. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Halbjahr 2017 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden.

4. August 2017