Phoenix Contact peilt 2-Milliarden-Marke an

Anzeige

Industrieelektronik | Phoenix Contact will im laufenden Geschäftsjahr doppelt so stark wachsen wie 2016. CEO Frank Stührenberg plant ein Umsatzplus von 6,5 %, im Vorjahr waren es 3,2 %. Dadurch sind die Gruppenerlöse auf 1,977 Mrd. Euro gestiegen. Besonders positiv dazu beigetragen hätten Italien, Russland und Indien mit Zuwächsen zwischen 12 und 17 %. Auch der Elektromobilitätsmarkt ist ein Wachstumstreiber. So konnte das Tochterunternehmen Phoenix Contact E-Mobility ein Umsatzplus von 70 % verbuchen. 500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden eingestellt und 150 Mio. Euro in den Ausbau der Unternehmensgruppe investiert.

Mit Geldern in gleicher Größenordnung will der Blomberger Automatisierungsspezialist auch in diesem Jahr seinen nationalen und internationalen Ausbau forcieren. Auch Aufkäufe gehören dazu: Soeben wurden die Mauell Netzwerktechnik GmbH aus Velbert und die taiwanesische Etherwan System Inc. übernommen. Für 2017 ist Frank Stührenberg zuversichtlich, die 2-Mrd.-Euro-Marke zu überschreiten. Der Anschub dazu erfolgte bereits im ersten Quartal mit einem Umsatzplus von 12 %.

10. Mai 2017