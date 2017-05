Profinet wird um TSN erweitert

Anzeige

Der globale Dachverband Profibus & Profinet International (PI) hat Anforderungen und Ziele für die künftige Nutzung der Time-Sensitive-Networking- (TSN-) Technologie in den offenen Industrial-Ethernet-Standard Profinet erarbeitet. TSN besteht aus standardisierten Mechanismen, die in Ethernet-basierten Netzen genutzt werden können und die Bandbreite der IT-Netze mit der Latenz der Operational-Technology- (OT-) Netze verbindet. Mit TSN können laut des Verbands durchgängige synchrone Netzwerke für taktsynchrone Anwendungen realisiert werden. Bisher mussten Netzwerke separiert realisiert und in den Geräten dedizierte Chips integriert werden. „PI wird Profinet um die Mechanismen von TSN im Layer 2 erweitern unter Beibehaltung der Applikationssicht auf den höheren Schichten. So lässt sich eine einfache, schrittweise Migration der Anwendungen auf die neue Technologie erreichen“, sagt Karsten Schneider, PI-Chairman von PI.

15. Mai 2017