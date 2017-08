Reichelt steigt in chinesischen Markt ein

Anzeige

Reichelt Chemietechnik bedient künftig auch den chinesischen Markt. Dafür hat das in Heidelberg ansässige Mail-Order-Haus die Qingdao Hairunda Imp. & Exp. Co. Ltd. als Partner und Vertreter gewonnen. Wie es heißt, verfügt Qingdao Hairunda mit Sitz in der Provinz Shandong über Marktpotenziale im Bereich der Biochemie und Biotechnik, der Pharmaindustrie und Medizintechnik sowie auf den Sektoren des Apparatebaus und der Getränkeindustrie. Das Sortiment der Reichelt Chemietechnik stellt für China eine Nische dar. Den Angaben zufolge sind speziell Produkte aus Fluorkunststoffen wie PTFE, PFA, FEP und PVDF für die chinesische Industrie interessant, da die eigenen Produktionskapazitäten hochwertiger Produkte in diesen Bereichen begrenzt sind. Besonders PTFE (Polytetrafluorethylen) sei hier stark gefragt, sowohl im Armaturenbereich als auch bei den Halbzeugen. Hightech und Qualität laute auch in China die neue Maxime, hingegen würden Recyclingprodukte zweiter Klasse immer weniger im Vordergrund stehen. Verlangen nach technisch hochwertiger Ware komme deutschen Anbietern sehr entgegen.

29. August 2017