Wir sind gespannt auf Ihre Robotik-Lösung!

Anzeige

Der Preis für angewandte Robotiklösungen geht in die achte Runde. Einmal mehr suchen wir, die Deutsche Messe AG zusammen mit dem Industrieanzeiger und der Robotation Academy, spannende Robotiklösungen, die einen Beitrag im Bereich der industriellen Automatisierung leisten. Eingereicht werden können Produkte, Projekte und technische Innovationen, aber auch mobile Roboter und autonome Systeme. Zur Teilnahme zugelassen sind alle Unternehmen und Institutionen aus dem In- und Ausland. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Aussteller auf der Hannover Messe sind oder nicht. Nach einer Vorauswahl durch ein wissenschaftliches Expertengremium werden die Preisträger von unserer unabhängigen Jury ermittelt.

Machen Sie mit, es lohnt sich. Die Lösungen, die es unter die Top Ten schaffen, werden mit einer umfangreichen Berichterstattung im Industrieanzeiger berücksichtigt. Die ersten drei Plätze werden außerdem prämiert und sind dotiert mit einer Vielzahl an Presse- und Kommunikationsleistungen. Dem Sieger winkt eine mehrseitige Reportage, in der die eingereichte Lösung in einem praktischen Umfeld vorgestellt wird. Die Verleihung der Preise für die Plätze 1 bis 3 erfolgt im Rahmen einer Pressekonferenz auf der Hannover Messe 2018. Weitere Informationen finden Sie unter http://hier.pro/SicYW