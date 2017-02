Anzeige

Mit rund 180 Teilnehmern platze auch die sechste Auflage des Robotics Kongress aus allen Nähten. Das Thema Mensch-Roboter-Kollaboration der gemeinsamen Veranstaltung des Industrieanzeiger und der Deutschen Messe AG traf den Nerv der Automatisierer.

Am 8. Februar 2017 traf sich die Robotik-Elite in Hannover. Auf dem 6. Robotics Kongress wurden Antworten gegeben auf eine Frage, die viele Unternehmen umtreibt: Gehört der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter die Zukunft? Der Slogan der Veranstaltung lautete: Kollaborierende Roboter: In der Praxis angekommen? Da fühlten sich viele angesprochen. Bei einem Anmeldestand von 180 Teilnehmern mussten wir den Schalter leider schließen.

Gute Veranstaltungen bekommen früher oder später Ableger. So planen im Herbst der Industrieanzeiger zusammen mit der Robotation Academy weitere Events, die Themen des Robotics Kongress aufnehmen und vertiefen. Zu den geplanten Inhalten zählen die Programmierung von Robotern in der Produktion, der Einsatz von Robotern in der Montage- und Handhabungstechnik, mobile Roboter sowie fahrerlose Transportsysteme in der Logistik. (ub)

20. Februar 2017