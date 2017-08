Römheld-Tochter bündelt die Magnetspanntechnik

Anzeige

Ihre Kompetenzen und Aktivitäten rund um die Magnetspanntechnik bündelt die Römheld-Gruppe in der Anfang des Jahres gegründeten „Römheld Rivi GmbH“. Mit dem neuen Gemeinschaftsunternehmen wollen die langjährigen Partner Hilma-Römheld GmbH und Rivi Magnetics S.r.L. den Markt in der Kunststoff- und Gummiverarbeitung sowie in der Blechumformung intensiver durchdringen und neue Kundenkreise erschließen.

Geleitet wird das Joint Venture mit Sitz in Hilchenbach von einer Doppelspitze: Hans-Joachim Molka aus der Geschäftsführung von Römheld verantwortet die kaufmännischen Belange, Davide Rivi, Eigentümer von Rivi Magnetics in Sassuolo bei Modena/Italien, ist zuständig für die Entwicklung.

Der Ausbau der Magnetspanntechnik und die Gründung des Joint Ventures sind Teil einer Wachstumsstrategie. Dazu Hans-Joachim Molka: „Wir sehen vier Megatrends, die die industrielle Entwicklung der nächsten Jahre bestimmen: die Elektromobilität, den 3D-Druck, Industrie 4.0 und die Mensch-Roboter-Kollaboration.“ Auf diesen vier Feldern will die Gruppe durch innovative Produkte und Lösungen zu einer zukunftsweisenden Fertigung beitragen.

3. August 2017