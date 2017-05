Schaeffler berichtet über Nachhaltigkeit

Anzeige

Mit dem Nachhaltigkeitsbericht 2016 will Schaeffler erstmals umfassend über Ziele und Maßnahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie informieren.

Mit der Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2016 bedient Schaeffler die wachsenden Transparenzanforderungen von Stakeholdern. Zudem erfüllt das Unternehmen damit bereits heute das ab dem Geschäftsjahr 2017 geltende Umsetzungsgesetz zur nichtfinanziellen Berichterstattung.

Entlang der vier Handlungsfelder „Nachhaltiges Wirtschaften“, „Kunden und Produkte“, „Umwelt und Energie“ sowie „Mitarbeiter und Gesellschaft“ berichtet der Nachhaltigkeitsbericht mit dem Titel „Verantwortung für morgen“ detailliert über Themen, die für Schaeffler besonders relevant sind. Zudem hat sich das Unternehmen für jedes der Themen ehrgeizige strategische Ziele gesetzt, wie zum Beispiel die Steigerung der Energieeffizienz um 40 % bis zum Jahr 2020 und die klimaneutrale Produktion an einem Standort je Region. Diese Ziele werden in einer Nachhaltigkeits-Roadmap, die zentrales Element der integrierten Nachhaltigkeitsstrategie von Schaeffler ist, übersichtlich dargestellt und durch konkrete Maßnahmen untermauert. Der Nachhaltigkeitsbericht gibt auch Auskunft darüber, was der Konzern leistet, um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen. Insgesamt zahlt das Unternehmen durch seine Geschäftstätigkeit auf neun der von den UN festgelegten 17 Nachhaltigkeitsziele ein.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2016 steht als E-Paper zur Verfügung. Zusätzliche und fortlaufend aktuelle Informationen rund um das Thema Nachhaltigkeit bietet Schaeffler auf seiner Konzernwebseite.

