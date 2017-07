Siemens-Antriebssparte wird Flender GmbH

Anzeige

Die Siemens-Sparte Mechanische Antriebe (Siemens Mechanical Drives – MD) firmiert zum 1. Oktober unter dem Namen Flender GmbH, a Siemens Company. Auch die Niederlassungen würden weltweit entsprechend benannt, heißt es. Anfang des Jahres hatte Siemens angekündigt, die Einheit als eigenständiges Unternehmen unter dem Konzerndach zu führen (wir berichteten), um deren Handlungsspielraum zu erweitern und die geschäftsspezifische Ausrichtung zu stärken. Die Neuaufstellung soll bis Mitte nächsten Jahres weltweit abgeschlossen sein.

„Künftig werden alle globalen Aktivitäten der Sparte unter Flender zusammengefasst“, sagte Stefan Tenbrock, CEO der Siemens Mechanical Drives. Das sei ein wichtiger Schritt im Wandel zu einem eigenständigen Unternehmen der Siemens AG, das als Marktführer für seine Kunden global agiere und mittelständisch denke. Das Geschäft mit Getrieben für Windturbinen wird ebenfalls Teil der Flender GmbH sein, und wird auch weiterhin unter der Marke Winergy am Markt agieren.

Die zukünftige Flender GmbH ist ein weltweiter Anbieter von Komponenten der mechanischen Antriebstechnik und produziert global an acht Standorten mit über 6000 Mitarbeitern. Die Angebotspalette umfasst ein breites Portfolio von Getrieben und Kupplungen, Antriebsapplikationen sowie die entsprechenden Service-Dienstleistungen. Zum Branchenspektrum gehören Schlüsselindustrien wie Windenergie, Zementproduktion, Marine, Förder- und Krantechnik.

Die A. Friedrich Flender AG wurde 1899 in Düsseldorf gegründet und produzierte ursprünglich hölzerne Riemenscheiben. In den Jahrzehnten danach entwickelte sich das Unternehmen zu einem führenden Hersteller von Getriebelösungen. Siemens übernahm Flender im Jahr 2005 und gliederte das Unternehmen als Sparte für mechanische Antriebe in den Konzern ein.

3. Juli 2017