Siemens überführt Antriebssparte in eigene Firma

Siemens wird seine Sparte Mechanische Antriebe künftig als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach des Konzerns führen und so die Wettbewerbsposition langfristig sichern.

Die Neuaufstellung der Sparte Mechanical Drives – MD in ein eigenständiges Unternehmen hat zum Ziel, die Wachstumspläne im Wettbewerbsumfeld besser und flexibler umzusetzen. Diese Maßnahme erweitere den Handlungsspielraum und die stärkere Ausrichtung in einem mittelständisch geprägten Marktumfeld. Dieses ist gekennzeichnet von schwachem Wachstum, zunehmendem Wettbewerb aus Asien sowie Überkapazitäten mit einhergehendem hohem Preisdruck. Um die Markt- und Technologieführerschaft weiterhin sicherzustellen, will Siemens zudem in die weltweiten Standorte und das Produktportfolio investieren. Mit den Marken Flender und Winergy sieht sich MD vor allem bei Anwendungen mit großen Drehmomenten, etwa in der Wind- und Zementindustrie führend. Weltweit beschäftigt die Sparte Mechanische Antriebe etwa 6000 Mitarbeiter und gehört zu der von Jürgen Brandes geführten Division Process Industries and Drives. Die Angebotspalette umfasst Getriebe und Kupplungen bis hin zu Service-Dienstleistungen. Das Angebotsspektrum umfasst Schlüsselindustrien wie Windenergie, Zementproduk-tion, Marine sowie Förder- und Krantechnik.

2. März 2017