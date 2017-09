Siemens und ISA kooperieren für IT-Security in der Produktion

Anzeige

Der Industriekonzern Siemens und die International Society of Automation (ISA) haben eine weltweite Zusammenarbeit vereinbart, um das Bewusstsein für die Anforderungen an Industrial Security in der Produktion und für weltweite Sicherheitsstandards zu schärfen. Beide Partner werden ihr Wissen zum Schutz von Automatisierungsumgebungen gemäß der Cybersicherheitsnorm IEC 62443 und zu geeigneten Sicherheitsmaßnahmen in Form von Events, Webinaren und zusätzlichem Lehrmaterial austauschen. Dadurch soll das Bewusstsein für Industrial Security geschärft und ein Austausch mit den Eignern und Betreibern von Industrieanlagen über die besten Vorgehensweisen ermöglicht werden. Das ISA Security Compliance Institute verfügt über eines der ersten standardisierten Bewertungsprogramme für die Cybersicherheitsnormen IEC 62443 IACS.

14. September 2017