SMC steigert im dritten Jahr in Folge Umsatz

Anzeige

Im dritten Jahr in Folge hat die SMC Corp., Hersteller pneumatischer und elektrischer Automatisierungstechnik, den Umsatz im Geschäftsjahr 2016/17 um rund 3 % auf 4,1 Mrd. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis beträgt laut Angaben rund 1,2 Mrd. Euro. Weltweit wurde die Mitarbeiterzahl um 800 auf 19 200 erhöht. Durch die Konzentration auf Innovationen im eigenen Haus investierte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016/17 etwa 160 Mio. Euro in seine F+E-Kompetenz. Das spiegelt sich auch bei SMC Deutschland wider. Für den Tokioter Konzern mit seinen 83 Standorten weltweit ist Deutschland in Europa der wichtigste und größte Markt. Dafür baut SMC Deutschland seinen Standort weiter aus. 720 Mitarbeiter sind bundesweit im Einsatz. Auf dem Firmengelände der Deutschlandzentrale in Egelsbach bei Frankfurt/M. befindet sich das German Technical Center – mit rund 90 Mitarbeitern das größte in Europa. In dem Technologiezentrum entstehen State-of-the-Art-Lösungen in den Bereichen Feldbustechnik, elektrische und pneumatische Antriebe, Sensorik, Ventile und Luftaufbereitung.

21. September 2017