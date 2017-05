SSI Schäfer stellt sich neu auf

Anzeige

Management | Der führende Anbieter von Lager- und Logistiksystemen SSI Schäfer präsentiert nach der Bündelung der IT-Kompetenzen in der SSI Schäfer IT Solutions GmbH eine weitere organisatorische Neuerung: Gemeinsam mit der Niederlassung in Graz, Österreich, formt die SSI Schäfer Noell GmbH in Giebelstadt nun als SSI Schäfer Automation GmbH eine standortübergreifende Organisation. „Damit schaffen wir beste Voraussetzungen, um Kundenanforderungen auch in Zukunft zu erfüllen“, so Harrie Swinkels, Geschäftsführer der SSI Schäfer Automation GmbH.

