Starkes Plus im Maschinenbau – auch im Inland

Anzeige

Der Auftragseingang im deutschen Maschinenbau fiel im Juli 2017 erfreulich gut aus, teilt der Branchenverband VDMA mit: Insgesamt legten die Bestellungen real um 10 % im Vergleich zum Vorjahr zu.

„Die Nachfrage aus den Europartnerländern konnte die hohe Drehzahl der vergangenen Monate zwar nicht ganz halten, doch dafür kam reichlich Schwung aus den Nicht-Euroländern“, kommentiert VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers das Plus von 9 % aus dem Ausland. Besonders erfreulich sei, dass die Bestellungen mit plus 10 % aus dem Inland wieder kräftig zulegten. Hier hatte es in den vergangenen Monaten oft an Dynamik gemangelt.

Im Dreimonatsvergleich Mai bis Juli 2017 erreichten die Auftragseingänge im deutschen Maschinenbau einen Zuwachs von real 9 %. Die Euroländer kamen auf ein Plus von 8 %, die Nicht-Euroländer auf ein Plus von 13 %. Das Inland wies ein Plus von 4 % auf, das Ausland insgesamt ein Plus von 12 %.

12. September 2017