TE Connectivity kauft Hirschmann

Hirschmann Car Communication, Spezialist für Sende- und Empfangssysteme in der mobilen Kommunikation und eine Tochterfirma von VOXX International, hat die Übernahme des Unternehmens durch TE Connectivity Ltd. bekannt gegeben, einem weltweit führenden Unternehmen für Konnektivitätslösungen und Sensoren. „Hirschmann verfügt über eine ausgeprägte F&E- und Engineering-Kompetenz in der Elektronik- und Softwareentwicklung“, sagte Ludwig Geis, CEO von Hirschmann Car Communication. Durch die Akquisition wird das Portfolio von TE Connfür das vernetzte und autonome Fahren erweitert.

11. Juli 2017