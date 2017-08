Trumpf ergänzt Technologiekompetenz

Anzeige

Trumpf stärkt sein Technologieportfolio für die digital vernetzte Produktion. Der Werkzeugmaschinenhersteller erwarb 60 % der Anteile an Bespoon SAS. Das französische Unternehmen aus Le Bourget du Lac stellt Sensoren, Komponenten und Software fürs Positions Tracking her. Mit den Produkten lässt sich die Position von Objekten in Räumen und Fertigungshallen zentimetergenau und in Realzeit bestimmen. BeSpoon meistert mit seiner ausgereiften Technologie gerade das komplexe Produktionsumfeld der Blechfertigung sehr gut.

