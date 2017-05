Umsatzplus im Jubiläumsjahr

Anzeige

Bizerba, Anbieter von Lösungen für Wäge-, Schneide- und Auszeichnungstechnologie, konnte im vergangenen Geschäftsjahr seinen Umsatz um 9 % auf 652,6 Mio. Euro steigern. Besonders im Heimatmarkt Deutschland sowie in Süd- und Westeuropa wurde ein starkes Wachstum erreicht, melden die Balinger. In Nordamerika bewegte sich der Umsatz auf dem hohen Niveau des Vorjahres, während die Märkte in Osteuropa sowie in Asien das proportional größte Einzelwachstum erzielten. Das Familienunternehmen, das sich vollständig im Besitz der Gesellschafterfamilie Kraut befindet, feierte 2016 sein 150-jähriges Jubiläum.

30. Mai 2017