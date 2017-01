Anzeige

Software | Der Einsatz wie auch das Interesse von Unternehmen an Systemen der Künstlichen Intelligenz (KI) nimmt zu. Wie der Technologiedienstleister Infosys in einer Studie ermittelt hat, bestehe eine klare Verbindung zwischen dem Umsatz eines Unternehmens und seinem KI-Reifegrad. Wer in den letzten drei Jahren ein größeres Umsatzwachstum vorweisen konnte, hatte zumeist auch einen höheren KI-Reifegrad. Mit 65 % ist beispielsweise die Automatisierung von Big-Data-Prozessen die derzeit am häufigsten genutzte KI-Anwendung. Für 76 % der Befragten ist KI grundlegend für den Erfolg ihrer Unternehmensstrategie; 64 % sind davon überzeugt, dass die Zukunft ihrer Firma von einer großflächigen Adaption der KI-Technologie abhängt. Für die Studie wurden 1600 Entscheider in großen Organisationen und sieben Märkten befragt.

30. Januar 2017