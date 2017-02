Anzeige

Kleine und mittlere Unternehmen erhalten mit dem gofuture!Klub exklusiven Zugang zu wissenschaftlichen Ressourcen und Leistungen der Universität Stuttgart. Damit will die Hochschule nach eigenen Angaben die Zusammenarbeit von Mittelstand und Wissenschaft verbessern, die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Unternehmen stärken und bei der Nachwuchssuche unterstützen. „Anders als Großkonzerne haben Unternehmen dieser Größe das Potenzial bei der Zusammenarbeit mit Hochschulen noch nicht ausgeschöpft“, berichtet der Rektor der Universität Stuttgart, Prof. Wolfram Ressel. Umgekehrt soll der Klub den Studierenden wertvolle Einblick in die Arbeitsfelder der Zukunft geben. „Auch kleine und mittlere Unternehmen bieten attraktive und zukunftssichere Jobs an. Das Problem ist jedoch, dass viele dieser Unternehmen bei den jungen Menschen bislang eher unbekannt sind. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in unserer wirtschaftsstarken Region besteht Handlungsbedarf“, erläutert Prof. Ressel.

Die Leistungen des Klubs reichen von persönlichen Ansprechpartnern an der Universität, wissenschaftlichen Foren bis hin zum direkten Kontakt zu Studierenden und Wissenschaftlern. Die Mitgliedschaft ist an einen jährlichen Beitrag geknüpft, der sich an der Mitarbeiterzahl orientiert. Die offizielle Vorstellung des gofuture!Klubs und dessen Leistungen findet am 15. März 2017 im Rahmen einer Informationsveranstaltung statt.

16. Februar 2017