VDWF erweitert Studienangebot

Anzeige

Trotz seines erfolgreichen Studienangebots, zu dem auch die „Angewandte Kunststofftechnik“ und „Maschinenbau und Management“ gehören, erweitert der VDWF sein Engagement: Zum Wintersemester 2017/18 werden mit dem Verband als Träger und mit der Dualen Hochschule Gera-Eisenach als Kooperationspartner die berufsbegleitenden Master-Studiengänge „Elektrotechnik und Management“ sowie „Informatik und IT-Management“ in Schmalkalden angeboten. „Der VDWF hält nun ein ganzes Bündel an Weiterbildungs-Optionen für die Branche bereit“, sagt Ralf Dürrwächter und unterstreicht die Wichtigkeit lebenslangen Lernens in dem sich technisch schnell verändernden Metier des Werkzeug- und Formenbaus. Die Bewerbungsfrist für die neuen Studiengänge ist der 15. September.

Zum Wintersemester 2017/18 startet das 7. Mal der Projektmanager-Studiengang für Werkzeug- und Formenbau an der Hochschule Schmalkalden. Zudem ist der VDWF Träger der beiden neu konzipierten berufsbegleitenden Master-Studiengänge „Informatik und IT-Management“ sowie „Elektrotechnik und Management“. „Wenn man was bewegen will, muss man sich selbst bewegen“, sagt Ralf Dürrwächter, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Werkzeug- und Formenbauer. Für den 42-jährigen Betriebswirt sind die sechs Studiengänge, die der VDWF in Kooperation mit der Hochschule Schmalkalden unterhält, daher mehr als nur eine Zahl, mit der man Marketing betreiben könnte. Vielmehr geht es dem VDWF darum, Menschen für kommende Aufgaben zu qualifizieren.

1. August 2017