Voith und Ray Sono treiben Digitalisierung voran

Anzeige

Der weltweit agierende Technologiekonzern Voith und Ray Sono, einer der führenden Digital-Dienstleister in Deutschland, schließen eine strategische Partnerschaft. Die Unternehmen bauen gemeinsam einen neuen Geschäftsbereich für industrienahe Digitalisierungslösungen unter dem Dach der Ray Sono AG auf. In Ergänzung zum Kerngeschäft der Ray Sono soll die Agentur als neuer digitaler Industrie-Dienstleister am Markt etabliert werden. Im Zuge dessen beteiligt sich Voith mit 60 % an der Ray Sono AG. Das Kooperationsmodell ist auf die Stärken beider Partner ausgerichtet und vereint nach eigenen Angaben traditionelle Kompetenzen mit neuen Geschäftsmodellen. Ziel ist es, industrienahe Digitalisierungslösungen vor allem in den Bereichen Internet der Dinge und Industrie 4.0 zu entwickeln. Voith nimmt in diesem neuen Geschäftsbereich bei Ray Sono die Rolle des Pilotkunden ein. (ub)

1. Juni 2017