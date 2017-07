Weiteres Lernlabor Cybersicherheit eröffnet

Anzeige

Ein neues Lernlabor für Cybersicherheit der Fraunhofer-Gesellschaft fokussiert die Qualität softwarebasierter Systeme und deren Zertifizierung.

Die Fraunhofer-Gesellschaft hat in Berlin-Brandenburg ein weiteres Lernlabor für Cybersicherheit eröffnet. Die Einrichtung am Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme (Fokus) konzentriert sich auf die Themen „Qualität softwarebasierter Systeme“ und „Zertifizierung“. Hier sollen vor allem Fach- und Führungskräfte die Möglichkeit bekommen, sich umfassend fortzubilden.

In Kooperation mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und der Technischen Hochschule Brandenburg vermitteln die Wissenschaftler in Online-Schulungen und Workshops praxisnahes Know-how. Zielgruppe der Kurse und Workshops sind IT-Manager, Administratoren und Fachkräfte in Unternehmen, Behörden und öffentlichen Einrichtungen. Die Kurse können modular und berufsbegleitend gebucht werden.

10. Juli 2017