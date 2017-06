ZF baut mit am „People und Cargo Mover“

Anzeige

Der Technologiekonzern ZF hat über seine Tochter Zukunft Ventures mit der e.GO Mobile AG ein Joint Venture gegründet. Ziel von e.GO Moove mit Sitz in Aachen sind Entwicklung, Produktion und Vertrieb eines elektrischen „People und Cargo Movers“. Ein Prototyp wurde jetzt auf dem Campus der RWTH Aachen vorgestellt. ZF liefert die elektrische Antriebslösung, Fahrwerkskomponenten und Systemkomponenten zum autonomen Fahren.

Die Steuerbox ZF ProAI wird als Cloud-updatefähiges System mit an Bord sein. Sie kann mit der Umgebung kommunizieren und so via Schwarmintelligenz Fahrzeugflotten sicherer und effizienter machen.

14. Juni 2017